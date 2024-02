Mann fährt in Krumbach auf E-Scooter ohne Kennzeichen

Die Polizei erwischt einen 43-Jährigern, der in Krumbach auf einem E-Scooter unterwegs ist - ohne Versicherungskennzeichen. Ihn erwartet eine Anzeige.

Am Samstag stellte eine Polizeistreife um 11.15 Uhr in der Mindelheimer Straße in Krumbach einen E-Scooter ohne das erforderliche Versicherungskennzeichen fest. Der 43-jährige Nutzer konnte bei der Kontrolle auch keinen Nachweis für eine gültige Versicherung vorzeigen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz, so die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)