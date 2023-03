Mann fährt ohne passenden Führerschein durch Krumbach

Nur einen Führerschein der Klasse B konnte ein 30-Jähriger der Polizei zeigen. Das reicht nicht für das Autofahren mit Anhänger und der Mann wird angezeigt.

Kontrolliert worden ist am Freitag der Fahrer eines Autos mit Anhänger in der Burgauer Straße in Krumbach gegen 12 Uhr. Laut Polizei konnte der 30-Jährige bei der Kontrolle nur einen Führerschein der Klasse B vorweisen. Für die Kombination aus Auto und Hänger hätte er jedoch eine höhere Fahrerlaubnisklasse benötigt.

Die Weiterfahrt mit dem Anhänger wurde untersagt und den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)