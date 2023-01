Mann fährt parkendes Auto in Krumbach an und flüchtet

Ein Autofahrer kümmert sich nicht um den Schaden, den er auf einem Parkplatz in Krumbach anrichtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie ein Mercedes rückwärts aus einem Parkplatz auf dem Gelände eines Einkaufmarktes in der Krumbacher Brühlstraße ausparkte und dabei gegen einen dort geparkten Pkw prallte. Im Anschluss stieg der Fahrer aus, sah sich den Schaden an und setzte dann jedoch seine Fahrt weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen, teilte die Polizei mit. Weitere Zeugen für den Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)