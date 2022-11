Mann fährt stark alkoholisiert durch Krumbach

An der B16 kontrolliert die Polizei den 32-Jährigen und stellt einen hohen Alkoholwert fest. Das hat Konsequenzen.

Ein 32-Jähriger ist am Sonntagvormittag alkoholisiert in einem Kleintransporter durch Krumbach gefahren. Bei einer Polizeikontrolle auf der B16 am Parkplatz Bleicher Berg kontrollierten ihn die Beamten. Sie rochen Alkohol und machten einen Atemalkoholtest, der positiv ausfiel. Auf der Dienststelle machte der 32-Jährige einen weiteren Test. Der Wert lag laut Polizei am Rande der Fahruntauglichkeit. Deshalb nahm die Polizei ihm Blut ab und verbot die Weiterfahrt. (AZ)