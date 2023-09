Mann fährt unter Einfluss von Betäubungsmittel

Ein 22-jähriger Autofahrer wird in der Krumbacher Innenstadt von der Polizei gestoppt. Was ihn nun erwartet.

Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagabend im Bereich der Krumbacher Innenstadt einen 22-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der junge Mann augenscheinlich unter Einfluss von Betäubungsmittel stand. Er gab laut Bericht der Polizei an, vor kurzer Zeit Amphetamin konsumiert zu haben. Ein Drogenschnelltest bestätigte die Aussage. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)