Mann liegt betrunken neben Fahrrad in Krumbach

Weil der Mann nicht mehr fahren konnte, bringt ihn die Polizei nach Hause. Die Kosten muss der Betrunkene tragen.

Am Samstag gegen 11 Uhr wurde der Polizeiinspektion Krumbach mitgeteilt, dass eine Person alkoholisiert im Ortsgebiet Krumbach auf dem Gehweg neben seinem Fahrrad liegt. Da eine Weiterfahrt aufgrund der hohen Alkoholisierung nicht möglich war, wurde der Mann in Gewahrsam genommen und zu seiner Wohnung gefahren. Ein Fahrtnachweis konnte nicht festgestellt werden. Die Kosten für die Ingewahrsamnahme in Höhe von 60 Euro werden dem Mann nun in Rechnung gestellt, teilte die Polizei mit. (AZ)