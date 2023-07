Mann nach Auffahrunfall in Kreisverkehr in Krumbach verletzt

Im Kreisverrkehr im Riedweg/Gärtnerweg in Krumbach hat es am Samstagmorgen gekracht.

Am Samstagvormittag ist es in Krumbach am Kreisverkehr Gärtnerweg/Riedweg zu einem Auffahrunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, musste ein 65-Jähriger am Kreisverkehr verkehrsbedingt warten. Ein 71-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem wartenden Fahrzeug vor ihm von hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer des wartenden Wagens leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs blieb laut Polizei unverletzt. Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Gegen den 71-jährigen Fahrzeuglenker wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. (AZ)