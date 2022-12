Mann randaliert in Krumbacher Bar und packt Wirtin am Hals

Ein 39-Jähriger packt im Alkoholrausch in einer Krumbacher Bar die Wirtin am Hals. Andere Gäste gehen dazwischen.

Am frühen Sonntagmorgen betrat ein erkennbar deutlich alkoholisierter 39-jähriger Mann eine Bar am Marktplatz in Krumbach und pöbelte dort laut Bericht der Polizei die Gäste an. Als die Wirtin den Mann mehrmals aufforderte, die Bar zu verlassen, beleidigte dieser die Wirtin und packte sie im weiteren Verlauf mit der Hand am Hals, ehe die anderen Gäste dazwischengingen. Gegen den alkoholisierten Mann wird nun, wie die Polizei Krumbach abschließend berichtet, wegen mehrerer Delikte nach dem Strafgesetzbuch ermittelt. (AZ)