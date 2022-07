Mann schaut zu laut Pornos und stört Krumbacher Nachtruhe

Am frühen Montagmorgen ruft ein Krumbacher bei der Polizei an, weil er nicht schlafen kann. Ein Nachbar schaut einen Erotikfilm bei voller Lautstärke.

Ein Mann hat in der Nacht auf Montag im Krumbacher Stadtgebiet einen Erotikfilm so laut geschaut, dass sich ein Nachbar beschwerte. Nach der Beschwerde über den lauten Fernseher überprüfte eine Streife den Sachverhalt und vernahm lautes Stöhnen. Das berichtet die Polizei Krumbach am Dienstag.

Erotikfilm lief in Krumbacher Stadtgebiet auf voller Lautstärke

Die Polizei stellte fest, dass der besagte Nachbar gerade einen Erotikfilm bei offenem Fenster und voller Lautstärke anschaute. Nach einer entsprechenden Ermahnung stellte er das Gerät leiser. (AZ)