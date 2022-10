Krumbach

vor 38 Min.

Mann verletzt einen 25-Jährigen und läuft davon

In einer Bar am Krumbacher Marktplatz kam es am Sonntagmorgen zu einem Streit, bei dem jemand handgreiflich wurde.

In einer Bar am Krumbacher Marktplatz haben sich am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr mehrere Menschen gestritten. Als sie das Lokal verließen, verletzte ein Unbekannter einen 25-Jährigen bei einer Auseinandersetzung leicht und lief davon, als die Polizei eintraf. (AZ)

