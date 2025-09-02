Mann verliert Geldbeutel, zweijähriges Kind findet ihn beim Spielen

Ein 35-Jähriger hat am Sonntagmorgen seinen Geldbeutel in der Nähe des Stadtgartens verloren. Wie die Polizei Krumbach berichtet, fand ein zweijähriges Kind den Geldbeutel später beim Spielen im Stadtgarten. Der Vater des Kindes gab den Geldbeutel bei der PI Krumbach ab. Laut dem Geschädigten war der Inhalt komplett, mit Ausnahme von 200 Euro Bargeld. Diese sind von einem unbekannten Täter entnommen und der Geldbeutel anschließend im Stadtgarten mutmaßlich weggeworfen worden. (AZ)

