Mann wird mit drohender Veröffentlichung von Nacktbildern erpresst

Ein Mann hätte 200 Euro bezahlen sollen, damit Nachtbilder von ihm nicht veröffentlicht werden. Er erstattet Anzeige bei der Krumbacher Polizei.

Eine Anzeige wegen Erpressung wurde am Donnerstagabend bei der Polizei Krumbach vom einem Mann erstattet. Er hatte am Nachmittag des gleichen Tages mit einer unbekannten Frau, welche er über eine Social-Media-Plattform kennengelernt hatte, einen Videochat, in dessen Rahmen er sich auch nackt zeigte. Im Anschluss wurde er nun durch die Unbekannte mit der drohenden Veröffentlichung von Nacktbildern erpresst, wenn nicht 200 Euro bezahlt würden. Dem kam der Mann nicht nach, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Die Ermittlungen dauern noch an. (AZ)