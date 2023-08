Maria Erhart empfiehlt ein fruchtiges Erdbeer-Dessert

Die Krumbacherin beteiligt sich mit einem Rezept an der Gaumen-Gaudi-Aktion. So sieht das Rezept für vier Gläser aus.

Maria Erhart war schon einige Male mit ihren Rezepten in der Zeitschrift Zuckerguss vertreten. Jetzt hat die Augsburger Allgemeine das erste Heft der Zeitschrift Gaumen Gaudi herausgegeben. Auch von Maria Erhart gibt es wieder ein leckeres Rezept, diesmal für ein Erdbeer-Panna-Cotta-Dessert.

Im Heft finden sich leckere Salate, vegetarische Gerichte, Desserts und vieles mehr. Zu der Premiere der Zeitschrift waren drei Köchinnen aus der Region dabei. Maria Erhart ist am 1. Juni 1988 in Krumbach geboren. In Buch ging sie zur Schule und in Christershofen wuchs sie auf. Maria Erhart ist im März von Thannhausen nach Krumbach gezogen. Dort fühlt sie sich mit ihren drein kleinen Kindern Annelie (5), Madlena (2) und Nala (8 Monate) und ihrem Mann sehr wohl.

Sie steht sehr gerne früh auf

Da sie gerne früh aufsteht, hat sie Zeit, um sich dem Backen und Kochen zu widmen. Oft steht ihr auch ihre Mutter, die Oma Gerlinde („Linde“) zur Seite. Maria Erhart probiert gerne Neues aus. Dabei greift sie auch gerne auf die Rezepte der anderen Bäckerinnen und Köchinnen aus den verschiedenen AZ-Heften zurück.

„Ich habe einfach Spaß, leckere Dinge für meine Familie zuzubereiten“, schmunzelt sie. Sie hat schon früh im Haushalt mithelfen müssen. Die Mutter war berufstätig und hatte noch eine Landwirtschaft und so musste die kleine Maria oft das Mittagessen und andere Hausarbeiten verrichten.

„Es hat mir immer viel Freude gemacht, das ist auch heute noch so, vielleicht Gewohnheit,“ meinte sie gut gelaunt. Die Zutaten für ihre Rezepte holt sie sich aus der Region, so weit wie möglich. Gesundes Essen ist ihr wichtig. Sie geht gerne mit den Kindern Schwimmen und Spazieren. Für Gaumen Gaudi hat sie ein Dessert kreiert, Erdbeer-Panna-Cotta. Ihre Kinder lieben es.

Lesen Sie dazu auch

So sieht das Rezept für vier Gläser aus

Das Rezept Zutaten für Erdbeer-Panna-Cotta für vier Gläser: 3 Gelatineblätter, 1 halbe Vanilleschote, 200 g Sahne, 150ml Milch, 75g Zucker, 1/Eßl. Zitronensaft, 150g Erdbeeren, 4 Minzblätter. Die Gelatineblätter in eine Schüssel mit Wasser nach Packungsanleitung einweichen. Danach die halbe Vanilleschote der Länge nach einritzen und sorgfältig auskratzen. Nun Sahne, Milch Zucker, Zitronensaft und das Vanillemark in einen Topf geben und kurz erhitzen, ohne dass es zum Kochen kommt. Die Gelatine ausdrücken und mit 6 Esslöffeln der Sahnemasse in einem Topf vermischen und solange erhitzen bis die Gelatine aufgelöst ist. Anschließens die restliche Sahnemischung hinzufügen alles gut verrühren und abgekühlt in die Dessertgläser geben. Die Gläser sollten etwa so ¾ befüllt werden, dann für 3 Stunden in den Kühlschrank stellen, damit die Panna Cotta fest wird. Die Erdbeeren waschen und 100 g mit etwas Zucker und Wasser pürieren. Die restlichen Erdbeeren vierteln oder noch kleiner würfeln. Zum Schluss das Püree auf die gekühlte Masse in die Gläser geben und mit Erdbeerstückchen und den Minzblättern garnieren. Tipp: Wer möchte, kann auch noch rund 50 g Heidelbeeren dazu geben.

Das Magazin „Gaumengaudi“ ist zum Preis von 6,95 Euro bei allen Service-Partnern unserer Zeitung, bei ausgewählten Buchhandlungen sowie in unserem Onlineshop erhältlich. Zusätzlich gibt es eine Bestellhotline unter 0821/777-4444. Kleiner Tipp: Mit dem Genuss-Abo sparen Sie 40% gegenüber dem Einzelkauf.

Gaumengaudi und Zuckerguss wie, wo und wann Sie möchten? Noch mehr Rezepte und Backideen finden Sie in unserem wöchentlichen Zuckerguss-Newsletter, auf Facebook und auf Instagram.