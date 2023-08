Mariä Himmelfahrt: Ein Fest der Kräuterbuschen und Lichterprozessionen

Von Gerhard Heinisch - 18:00 Uhr

Am 15. August feiert die katholische Kirche Mariä Himmelfahrt. Über die Bräuche rund um das Fest informiert Pfarrer Andreas Demel aus Krumbach.

Seit wann feiern die Christen Mariä Himmelfahrt?



Pfarrer Andreas Demel: In den Ostkirchen wurde ab dem 5. Jahrhundert das Fest der Entschlafung Mariens gefeiert. Im Zuge der Christianisierung Europas wurde es auf den 15. August festgelegt, an dem bislang der römische Kaiser Augustus seine Triumphe gefeiert hat. Mariä Himmelfahrt ist zugleich das älteste bekannte Marienfest. In Deutschland wurde das Fest Mariä Himmelfahrt zum ersten Mal 813 begangen.

Pfarrer Andreas Demel stammt aus Krumbach. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Es ist vielerorts Brauch, an diesem Tag Kräuter segnen zu lassen. Was haben Kräuter mit diesem Fest zu tun?



Andreas Demel: In der Bibel finden wir nichts über den Tod Mariens. Nur in der Offenbarung des Johannes wird eine Version beschrieben, die traditionell auf Maria hingedeutet wird: „Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: Eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der Mond unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt.“ Erst in nachbiblischen Schriften wird berichtet, dass Maria leibhaftig in den Himmel aufgenommen wurde, da sie ein sündenfreies Leben geführt hat. Eine Legende besagt, dass bei der Öffnung ihres Grabes, sich anstelle ihres Leichnams darin Blumen und wohlriechende Kräuter befunden haben sollen. Diese stehen sinnbildlich für das Heil des Menschen, das ihm durch die Auferstehung zuteilwird. Um den 15. August herum steht die Natur in spätsommerlicher Blüte, sodass es nahe lag, wohlriechende Kräuter zu sammeln, zu binden und in die Kirche mitzubringen und segnen zu lassen. Besonders stark ist dieses Ritual bei der Landbevölkerung verwurzelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .