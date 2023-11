Krumbach

vor 47 Min.

Marion Vega ist die neue Rektorin der Krumbacher Mittelschule

Plus In der Krumbacher Mittelschule tritt Marion Vega die Nachfolge von Karin Virag an. Die umfassende Renovierung eröffnet der Schule eine gute Perspektive.

Von Peter Bauer

Für die Krumbacher Mittelschule sind es in einem doppelten Sinn wegweisende Zeiten. Der Stadtrat hat jetzt die Weichen für eine umfassende Sanierung der Schule gestellt. Und die Mittelschule hat eine neue Leiterin. Marion Vega hat ihren Dienst begonnen. Dies geschah aber etwas später als vorgesehen.

Zum Ende des vergangenen Schuljahrs war die langjährige Rektorin Karin Virag feierlich verabschiedet worden. Die Weichen für die Nachfolge waren gestellt, Marion Vega sollte zum neuen Schuljahr ihren Dienst antreten. Doch dann stellte eine Person, die sich ebenfalls auf die Stelle beworben hat, einen Eilantrag auf Stopp des Besetzungsverfahrens. Dieser wurde aber vom Augsburger Verwaltungsgericht abschlägig beschieden. Damit war der Weg frei für den Dienstantritt von Marion Vega in Krumbach.

