Krumbach

vor 22 Min.

Nachruf: Markus Holzheu war Seelsorger, Bauherr und brillanter Prediger

34 Jahre war Markus Holzheu Pfarrer in der Gemeinde St. Michael in Krumbach. Unser Bild zeigt ihn bei der Kirchenaußenrenovierung 1971.

Plus Markus Holzheu war 34 Jahre Stadtpfarrer in Krumbach. Jetzt ist er im Alter von 86 Jahren gestorben. Es gibt einen Gedenkgottesdienst.

Von Hans Bosch

„Ein pastorales Schwergewicht hat den Ring der Kirche von Augsburg verlassen. In Krumbach, wo er 34 Jahre als Pfarrer wirkte und weit darüber hinaus, war Markus Holzheu eine Institution.“ So lautet der erste Satz in der Würdigung von Diözesanbischof Bertram Meier über das Leben des Geistlichen Rats, der am Dienstag, 1. Februar im Alter von 86 Jahren gestorben ist. Und weiter heißt es: „Sein volles, wallendes Haar, das ein wenig an Beethoven denken ließ, seine kraftvolle Art, mit der er das Wort Gottes verkündete und die ihm anvertrauten Gläubigen leitete sowie sein feinfühliges Herz, das ihn als Seelsorger so sympathisch machte, werden mir in Erinnerung bleiben.“

