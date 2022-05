Marlene Kempter aus Krumbach ist die erste Gewinnerin unseres Retro-Rätsels

Wie die Krumbacherin, die als Erste bei unserem Retro-Rätsel gewonnen hat, ihren Gewinn verwenden möchte. Dabei denkt sie auch an ihren Enkel.

War das so? Diese Frage hat beim neu begonnenen Retro-Rätsel der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatausgaben Marlene Kempter, in der Adolf-Kolping-Straße 16 in Krumbach, am Montag richtig beantwortet. Sie kann sich nun über einen Gewinn von stattlichen 1000 Euro freuen.

Krumbacherin will auch ihren Enkel am Geldgewinn teilhaben lassen

Sie ist in unserer Region somit "der erste Glückspilz" im Kreise der im Mai noch folgenden Gewinnerinnen und Gewinner. Als sie am Montagnachmittag die gute Nachricht erfuhr, war die Freude groß. „Ich bin total überrascht und habe nie mit einem solchen Glück gerechnet“, war ihr erster Kommentar bei der Geldübergabe durch einen Mitarbeiter unserer Zeitung. Zusammen mit ihrer Freundin mache sie gerne Wellness, berichtete sie im Gespräch. Einen Teil des Gewinnes möchte sie dafür verwenden. An dem Geldsegen will sie auch ihren Enkel beteiligen. "Und im Übrigen wird das Leben ohnehin teurer", fügte sie abschließend hinzu.