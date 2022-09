Martina Schwarzmanns Kabarett begeistert im Festzelt Krumbach

Plus Im Krumbacher Festzelt kamen 1300 Besucher dank Kabarettistin Martina Schwarzmann schon vor dem offiziellen Beginn der Festwoche auf ihre Kosten.

Wie sich die vielen Tücken des alltäglichen Wahnsinns meistern lassen und wie sogar die Organisation eines hochkomplexen, sechsköpfigen Familienunternehmens unter einen Hut zu bekommen ist, wurde 1300 Besuchern beim umjubelten Auftritt von Martina Schwarzmann vermittelt.