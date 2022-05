Mehrere Ausparkunfälle in Krumbach am Samstagnachmittag

In Krumbach kommt es am Samstagnachmittag gleich zu mehreren Ausparkunfällen. Der entstandene Schaden ist dementsprechend hoch.

In der Hans-Lingl-Straße und in der Babenhauser Straße in Krumbach haben mehrere Autos am Samstagnachmittag Unfälle beim Ausparken verursacht. Das teilt die Polizeiinspektion Krumbach mit.

Dabei haben mehrere Autofahrer und Autofahrerinnen die Autos, die hinter ihnen standen, beim Ausparken übersehen und sind dagegen geprallt. Bei den Unfällen hat sich niemand verletzt, doch der geschätzte Sachschaden liegt laut Polizei bei ungefähr 8000 Euro. (AZ)