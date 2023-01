Mehrere Menschen verlieren Geld durch Warenbetrug

Betrüger zocken wieder einmal professionell im Internet mit falschen Läden und als falsche Freunde ab. Einige Menschen zeigten das am Montag an.

Mehrere Geschädigte erschienen am Montag bei der Polizeiinspektion Krumbach, da sie etwas im Internet bestellt hatten und die Ware nicht geliefert worden war. Der Fehler bei den Einkäufen war nach Angaben der Polizei, dass die Betroffenen die Waren jeweils im Voraus bezahlt hatten. Die Betrüger agieren entweder mit sogenannten "Fakeshops", also falschen Läden im Internet oder sie bewegen die Käufer zur Zahlung mit der "Freundefunktion" eines Zahlungsdienstleisters. In beiden Fällen ist in der Regel polizeilich nicht möglich, den Geschädigten zur Rückzahlung ihres Geldes zu verhelfen. (AZ)