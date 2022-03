Krumbach, Memmingen

vor 20 Min.

Freie Naturschule Unterallgäu: Das plant ein Verein aus Krumbach

Bisher wird in der "Freien Naturschule" im Unterallgäu noch nicht unterrichtet. Unter anderem fehlen noch Ausstattungsgegenstände und eine Lehrkraft.

Plus "Natürliches Lernen" in Containern auf einer Wiese bei Memmingen, das will ein neuer Verein aus Niederraunau umsetzen. Doch die "Freie Naturschule" hat eine Vorgeschichte.

Von Sophia Huber

Auf einer Wiese in der Nähe von Memmingen stehen seit ein paar Tagen rund 15 Container je sechs Meter Länge nebeneinander und aufeinandergestapelt. Von außen unscheinbar. Doch diese Container wurden aufgestellt, um dort möglichst bald Schulkinder zu unterrichten. Es soll eine "Freie Naturschule" entstehen. Wo genau diese Wiese liegt, das wolle man nicht verraten. "Bis zur Genehmigung bitten wir euch, von weiteren Fragen zum Standort abzusehen", schreibt der Trägerverein in einem öffentlichen Kanal des Messengerdienstes Telegram. Was steckt hinter diesem Projekt? Die Spurensuche beginnt im Landkreis Günzburg.

