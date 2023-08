Krumbach, Memmingen

15:20 Uhr

Mit Metallrohr auf Kopf eingeschlagen: Angriff doch kein versuchter Mord

Plus Zwei Männer prügeln mit Metallstangen in der Krumbacher Innenstadt auf einen dritten ein, er wird schwer verletzt. Jetzt steht fest: Die Gewalttat kommt vor Gericht.

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

Eine Messerattacke, ein bewaffneter Überfall, sogar ein Mord vor der Hypo-Vereinsbank – es waren einige Gerüchte und Geschichten am Abend des 30. März dieses Jahres in Krumbach im Umlauf. Nur wenige Stunden später war allerdings klar, was hinter dem Großeinsatz der Polizei in der Innenstadt steckte. Nämlich nichts von alldem. Zwei Freunde sollen in einer Gasse in Krumbach auf einen damals 42-jährigen Bekannten mit einem Metallrohr eingeprügelt haben. Dieser floh mit schweren Kopfverletzungen, wurde später mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Jetzt wird dieser Fall vor Gericht kommen. Allerdings mit einem anderen Tatvorwurf als bisher bekannt.

Die Sachlage hat sich während der Ermittlungen geändert: Während im Frühjahr noch wegen versuchten Mordes ermittelt wurde, geht die Staatsanwaltschaft "hinsichtlich beider Tatverdächtiger „nur“ noch vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung aus". Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm erklärt auch, warum: "Nach dem Ergebnis der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Angeschuldigten von einem etwaigen versuchten Tötungsdelikt freiwillig zurückgetreten sind." Man gehe also davon aus, dass die beiden während des Angriffs auf den Geschädigten zwar lebensgefährliche Verletzungen beziehungsweise sogar den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen haben, in der Folge aber freiwillig aufhörten, auf ihn einzuschlagen, bevor dieser konkret lebensgefährliche Verletzungen erlitten hätte. Die beiden Tatverdächtigen hätten also erkannt, dass, umgangssprachlich formuliert, "genug sei". Zum Zeitpunkt der Tat waren die Beschuldigten 25 und 28 Jahre alt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen