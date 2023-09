Krumbach/Memmingen

Prügelei mit Metallstangen in Krumbach: War es eine Tat aus Angst?

Plus In Krumbach prügelten zwei Männer auf offener Straße auf einen 42-Jährigen ein. Vor Gericht gibt es mögliche Gründe dafür, wie es zur Tat kommen konnte.

Von Dominik Bunk

Schreie hallten durch die Gassen Krumbachs. "Hau ab!" "Warum hast du den Stress angefangen?!" Es war Abend, aber noch hell an diesem Tag, Ende März. Zwei junge Männer, einer 25, der andere 28 Jahre alt, standen mit Aluminiumstangen bewaffnet vor einem 42-Jährigen. Sie stritten sich lautstark. Plötzlich holte der Ältere der beiden mit seinem Schlagwerkzeug aus, trifft den Wehrlosen am Kopf. Der flüchtet, die anderen beiden verfolgten ihn. Mehrmals, an verschiedenen Orten innerhalb der Stadt, schlugen sie auf ihn ein, bis er nicht mehr aufstand. Bis die Polizeikräfte und der Rettungsdienst eintrafen, waren die Angreifer bereits vom Tatort verschwunden. Das blutüberströmte Opfer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Ulm gebracht. Anfangs ging die Polizei von versuchtem Mord aus. Doch am Ende kam es anders.

Denn beide sitzen, ein halbes Jahr später, auf der Anklagebank des Memminger Amtsgerichts. Sie werden mit Handschellen von der Polizei in den Saal geführt. Angeklagt sind sie nicht wegen versuchten Mordes, sondern gefährlicher Körperverletzung.

