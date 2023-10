Prozess in Memmingen

vor 36 Min.

Urteil nach Angriff vor Krumbacher Bar: Es war kein versuchter Mord

Plus Er soll einen Mann in Krumbach bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen haben, die Staatsanwaltschaft ging von versuchtem Mord aus. Jetzt wurde der 32-Jährige verurteilt.

Von Sophia Huber

Für den 32-jährigen Angeklagten aus dem Landkreis Günzburg hätte das Verfahren vor dem Landgericht Memmingen auch anders ausgehen können. Der Mann wurde, wie berichtet, nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung im August 2022 vor einer Bar in Krumbach wegen versuchten Mordes angeklagt. Am Montag, 2. Oktober, begann der Prozess am Landgericht. Fast zwei Wochen später ist am Mittwochvormittag ein Urteil gefallen. Monatelang saß der Angeklagte in Untersuchungshaft und ist nun ein freier Mann. Im Urteil des Schwurgerichts ist nämlich nicht mehr von versuchtem Mord die Rede.

Nach Gewalttat in Krumbach: Staatsanwaltschaft fordert im Plädoyer höhere Strafe

Für seine Taten ist der 32-Jährige nun wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen schuldig gesprochen worden. Er wurde zu zwei Jahren Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt werden, verurteilt. Das teilt Jürgen Brinkmann, Vizepräsident und Pressesprecher des Landgerichts auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Staatsanwaltschaft Memmingen forderte in ihrem Plädoyer eine doppelt so lange Freiheitsstrafe, was im Falle einer Verurteilung in jedem Fall eine Gefängnisstrafe bedeutet hätte. Die Verteidigung plädierte dagegen auf nicht mehr als zwei Jahre Freiheitsstrafe, die laut Strafrecht zur Bewährung ausgesetzt werden können. Der Sachverhalt der ihm vorgeworfenen Taten konnte weitestgehend, wie in der Anklage beschrieben, bestätigt werden. Dort klang es wie folgt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

