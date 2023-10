Krumbach/Memmingen

17:30 Uhr

Versuchter Mord in Krumbach: Urteil voraussichtlich am Mittwoch

Plus Ein 32-Jähriger soll einen 30-Jährigen fast zu Tode geprügelt haben. Sollte er wegen versuchten Mordes verurteilt werden, erwarten ihn mindestens drei Jahre Haft.

Ein 32-Jähriger ist wegen eines versuchten Mordes in Krumbach angeklagt. Er soll in einer Nacht Ende August 2022 einen 30-Jährigen fast zu Tode geprügelt haben. Dass ihm die möglichen Konsequenzen bewusst sind, zeigte er während seiner Aussage am ersten Verhandlungstag in Memmingen, er brach in Tränen aus. Ivo Holzinger, Pressesprecher am Landgericht Memmingen, erklärt auf Nachfrage, dass die Mindestfreiheitsstrafe für solch eine Tat drei Jahre beträgt. Wie geht es weiter in diesem Fall, für den ursprünglich zehn Verhandlungstage angesetzt wurden?

Bisher steht Aussage gegen Aussage. Die Version, die der Angeklagte vom Tatabend erzählte, widersprach in Teilen den angeblichen Erlebnissen des mutmaßlichen Opfers, das am zweiten Verhandlungstag als Zeuge ausgesagt hatte. Dieser war auf dem Heimweg von einer Bar, als der Angeklagte am Eingang zur Krumbacher Bahnhofstraße auf einer Treppe saß, so der 30-Jährige im Zeugenstand. Ein Freund, der mit ihm unterwegs gewesen sei, und der Beschuldigte hätten ein Gespräch begonnen, der Geschädigte habe mit etwa fünf Metern Abstand danebengestanden. Soweit stimmte seine Aussage mit der des Angeklagten überein. Allerdings seien in der Version des Beschuldigten die beiden ausländischen Männer aufgetaucht und hätten diesen mit Ausdrücken wie "Hurensohn" und "Bastard" provoziert, bevor es eskalierte.

