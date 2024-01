Messerstiche in Krumbach: Mann muss notoperiert werden

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem versuchten Tötungsdelikt in Krumbach. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau am Dienstagabend in Krumbach endete mit Messerstichen. Zwei Männer wurden verletzt. Die Kriminalpolizei Memmingen ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und bittet um Zeugenhinweise.

Das ist laut Polizei über den Hergang bekannt: Am Dienstag gegen 19 Uhr waren in der Ulmer Straße auf Höhe des Bahnhofs eine 23-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann. Der Streit verlagerte sich im weiteren Verlauf auf das Bahnhofsgelände und wieder zurück auf die Ulmer Straße. Die Frau verständigte einen Bekannten, der ihr zu Hilfe kam.

Nach Notoperation in Krumbach besteht keine Lebensgefahr mehr

Zwischen den beiden Männern kam es anfangs zu einer verbalen Streitigkeit. Als sich das Geschehen in ein Mehrfamilienhaus in der Ulmer Straße verlagerte, entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 34-Jährigen und dem 46-jährigen Bekannten der Frau. Dabei wurde der 46-Jährige am Kopf verletzt, während der 34-Jährige erhebliche Stichverletzungen am Oberkörper erlitt. Eine Lebensgefahr besteht nach einer Notoperation nicht mehr.

Polizeibeamte nahmen den 46-Jährigen, der die Stichverletzungen mutmaßlich verursacht hatte, an seiner Wohnanschrift fest. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Der Kriminaldauerdienst und das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen haben noch in der Nacht die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags übernommen. Der 46-Jährige äußerte sich bislang nicht zum Tathergang, so die Polizei.

Polizei sucht Zeugen nach Messerstichen in Krumbach

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere Zeugen, die am 2. Januar zwischen 19 und 20 Uhr im Bereich Ulmer Straße/Bahnhof/B300 in Krumbach Beobachtungen zu Streitigkeiten oder Handgreiflichkeiten gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/1000 zu melden. (AZ)