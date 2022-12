Krumbach

vor 51 Min.

Miller leistete vorbildliche Hilfe für Darmkrebspatienten in Krumbach

Mit Blumen geehrt wurde Anneliese Miller aus Wasserberg von ihrem Nachfolger Gert Wünsche (links) und Chefarzt Dr. Alexander Heiß. Sie war jahrzehntelang in der Krumbacher Stoma-Gruppe aktiv.

Plus Anneliese Miller leitete 28 Jahre die Krumbacher Selbsthilfe-Gruppe für Stoma-Träger. Trotz ihres Abschieds bleibt sie weiterhin aktiv.

Von Hans Bosch

Seit 28 Jahren leitet Anneliese Miller inzwischen die Krumbacher Ilco-Selbsthilfegruppe für Stoma-Träger, also für Menschen mit Darmkrebs oder künstlichem Darmausgang. Besondere Bedeutung besitzt für sie als persönlich Betroffene der Besuchsdienst bei Patienten und Patientinnen, deren Leben nach einer entsprechenden ärztlichen Diagnose vielfach aus der Bahn geworfen wird. Sie engagiert sich als Gesprächspartnerin, Ratgeberin und Organisatorin von diversen Veranstaltungen, zu denen sich die 30 Mitglieder zählende Ortsgruppe monatlich trifft. Für Dr. Alexander Heiß, Chefarzt und Leiter der Viszeralchirurgie an der Krumbacher Klinik, ist sie ein „Engel“, dessen Verdienste er als „unersetzlich, unvergesslich und unbezahlbar“ bezeichnet. Für ihn ist ihre Tätigkeit darüber hinaus ein „Vorbild“, das auch in Zukunft dringend gebraucht werde.

