Verspätungen auf Strecke Günzburg-Mindelheim wegen Stellwerksproblemen

Derzeit kommt es auf der Bahnstrecke Mindelheim-Krumbach-Günzburg in beiden Richtungen zu Verspätungen. Ein Techniker ist laut Bahn bereits vor Ort.

Aufgrund einer Reparatur an einem Stellwerk in Krumbach kommt es auf der Strecke Günzburg-Mindelheim zu größeren Verspätungen von bis zu 30 Minuten in beide Richtungen. Das gab die Bahn am Sonntagvormittag in einer Pressemitteilung bekannt. Ein Techniker sei bereits vor Ort, jedoch lägen noch keine Information zur Dauer der Beeinträchtigung vor, heißt es darin. Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen gibt es in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris. (AZ)