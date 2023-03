Krumbach

Ministerpräsident Söder hat jetzt einen eigenen Maßkrug in Krumbach

Plus Der Schlüssel mit der Nummer eins für das Maßkrugregal im Gasthof Diem in Krumbach gehört jetzt Markus Söder. Am Donnerstag war er in der Stadt.

Seit einem Jahr gibt es inzwischen den Maßkrugtresor im Eingangsbereich des traditionsreichen Gasthofs Diem in der Kirchenstraße. 56 hauptsächlich Stammgäste sind es, die dort bei jedem Besuch mittels eigenem Schlüssel ihr Trinkgefäß holen, das dann gefüllt vom Bedienungspersonal serviert wird. Die Nummer eins war bisher nicht vergeben. Ab sofort ist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Inhaber dieses Schließfaches, und die Familie Diem freut sich riesig, wenn der hohe Gast künftig möglichst oft nach Krumbach kommt und sich "seinen" Maßkrug füllen lässt. Das erste Mal geschah dies am frühen Donnerstagabend. Für Söder war dies eine "gelungene Abwechslung", verbunden mit einer bayerischen Brotzeit, bevor er sich nach einem arbeitsreichen Tag in Burgau den Fragen der Zuhörer stellte.

