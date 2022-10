Krumbach

06:10 Uhr

Mischkost für die schwäbische Seele in Krumbach

Plus Literaturherbst: Wie sechs Akteure im Krumbacher Stadtsaal vorführten, wie aktuell und lebendig Mundartdichtung sein kann.

Von Heinrich Lindenmayr, Dr. Artikel anhören Shape

"O Herr, gib uns unser Schwäbisch wieder!" – der Refrain des witzigen Klagelieds vom Holzheimer Dreigesang über den Rückgang der Mundart im Alltag und die stetige "Einwanderung" angelsächsischer Vokabeln in die deutsche Gebrauchssprache sprach dem Publikum im Stadtsaal Krumbach aus der Seele. Es war schließlich zu der Veranstaltung im Rahmen des Literaturherbstes gekommen, um wieder einmal so richtig in den Klängen des Schwäbischen zu schwelgen, um Poesie und Gesang in schwäbischer Mundart zu hören. Bei aller Liebe zum Schwäbischen, bei aller Wertschätzung, die der Mundart inzwischen wieder zuteilwird: Es steht nicht zu erwarten, dass der im Alltag gesprochene Dialekt das verloren gegangene Terrain wird zurückgewinnen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .