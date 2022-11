Missverständnis führt zu Unfall in Krumbach

Nachmittags kracht es im Höllgehau an der Einfahrt eines Supermarktparkplatzes. Blinker erst gesetzt und dann geradeausgefahren ist ein Auto.

Blechschaden in Höhe von rund 2000 Euro ist entstanden bei einem Unfall im Höllgehau in Krumbach am Samstag. Laut Polizei wollte um 15.45 Uhr ein 40-jähriger Autofahrer in der Straße Höllgehau vom Parkplatz der ansässigen Verbrauchermärkte nach links abbiegen, um in den fließenden Fahrzeugverkehr einzufahren.

Zur selben Zeit war eine 22-Jährige mit ihrem Pkw auf der Straße Höllgehau unterwegs, um von dort nach rechts auf den besagten Parkplatz abzubiegen. Hierzu betätigte sie ihren rechten Fahrtrichtungsanzeiger, schaltete diesen aber kurz danach wieder aus. Der 40-Jährige erkannte dies laut Polizei zu spät und war bereits zum Abbiegen angefahren. Da die 22-Jährige nun aber geradeaus weiterfahren wollte, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. (AZ)