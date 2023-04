Krumbach

06:00 Uhr

Eine ungewöhnliche Schulgeschichte ist mit dem Krumbacher Schloss verbunden

Plus Die Krumbacher Fachakademie für Sozialpädagogik blickt auf eine 50-jährige Geschichte zurück. Welche Besonderheiten zum Jubiläum geplant sind.

Von Sabine Relovsky Artikel anhören Shape

Ein halbes Jahrhundert. Das ist ein langer Zeitraum, der von Erkenntnissen und ständiger Fortentwicklung geprägt ist. Die Joseph-Bernhart-Fachakademie für Sozialpädagogik in Krumbach blickt nun auch auf ein halbes Jahrhundert Schulgeschichte zurück. Die zum Schuljahresbeginn 1972 gegründete Fachschule für Sozialpädagogik war eine der ersten Einrichtungen, die der aus der Kreisreform hervorgegangene neue Landkreis Günzburg geschaffen hat.

Angegliedert wurde sie an die Kreisberufsschule mit Berufsaufbauschule. Gerhard Herrmann wurde zum ersten Leiter der Fachschule ernannt. 1973 wurde die Fachschule unter dem damaligen Landrat Dr. Georg Simnacher in eine Fachakademie umgewandelt. Mit der Umbenennung folgte auch der Umzug in das Ämtergebäude in der Nattenhauser Straße – heute das Staatliche Bauamt.

