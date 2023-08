Mit dem Rad durch die Heimat

06:00 Uhr

Mit dem Rad durch die drei Kreise Günzburg, Unterallgäu und Augsburg

Plus Mit 148 Kilometern hat diese Runde durch das "Drei-Landkreise-Eck" ihre Länge. Doch dabei können wir viele Schönheiten unserer Region erleben.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Es ist in der Tat eine weite Stecke. Und als Rennradtour ist eine solche Fahrt mit einer durchaus beachtlichen Anstrengung verbunden. Aber heutzutage macht ein E-Bike ja so manches etwas leichter. Zudem kann die Runde an verschiedenen Stellen bequem verkürzt werden. Wer sich aber auf diese Fahrt durch drei Landkreise begibt, kann die Region zwischen Krumbach, Schwabmünchen und Ichenhausen in ihrer ganzen bemerkenswerten Schönheit erleben. Auf längeren Passagen sind wir in der reizvollen Hügellandschaft der Stauden unterwegs. Am Wegesrand liegen unter anderem Kirchen mit einer ungewöhnlichen Geschichte in Kirchsiebnach und Kemnat.

Wir beginnen die Tour im Krumbacher Süden und rollen auf dem Kammeltalradweg Richtung Breitenbrunn. Hier durch den Ort nach Osten und die B16 querend nach Schöneberg und weiter nach Mörgen, Zaisertshofen und Tussenhausen. Nachdem wir den Ort in südöstliche Richtung verlassen haben, biegen wir links nach Ettringen ab.

