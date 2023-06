Krumbach

Mit der Verabschiedung der Schwestern endet eine Ära im Krumbad

Plus Nach über 100 Jahren verlassen die Ursberger Klosterfrauen das Krumbad. Sie spielten in der Geschichte von Schwabens ältestem Heilbad eine herausragende Rolle.

Von Hans Bosch

Am 17. Februar 1891 unterschrieben Dominikus Ringeisen und der Oberschreiber am königlichen Landgericht Ursberg, Wolfgang Gresser, einen Kaufvertrag. Die Folge: Das erstmals im Jahre 1418 erwähnte „Bad zu Lechsenried“ wechselte für 145.000 Gulden (das wären heute etwa 80.000 Euro) den Besitzer. Ringeisen, Gründer des heutigen Dominikus-Ringeisen-Werkes (DRW) wollte es zuerst für Blinde nutzen, entschied dann aber doch auf Bitten der Stadt Krumbach, das Heilbad fortbestehen zu lassen, und zwar mit „einigen Frauen“ für den Badebetrieb und zwei Männern für die Ökonomie. Es handelte sich dabei um angehende Nonnen, denn die St. Josefskongregation wurde erst sechs Jahre später staatlich genehmigt und kirchenrechtlich vom Augsburger Bischof anerkannt. Zwei Wochen später hatte Ringeisen die Schwester Afra Martin von den Franziskanerinnen in Kaufbeuren als Oberin gefunden, und so konnte bereits zum 1. Juni die Badesaison nach der Kneipp'schen Methode mit Gaststättenbetrieb eröffnet werden.

Im März 1897 fand schließlich die erste Einkleidung mit 115 Schwestern statt, die teilweise schon zwölf Jahre auf diesen Tag gewartet hatten. Wie sich die Zeiten ändern: Der Höchststand der Klosterfrauen aus der St. Josefskongregation, die für das Heilbad „abgeordnet“ waren, wurde zwischen 1946 und 1955 mit 34 erreicht. Jetzt kehren zum 1. Juli die letzten ins Mutterhaus in Ursberg zurück.

