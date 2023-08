Mit dieser App können in der Region Donau-Iller Leben gerettet werden

Gesundheitsminister Holetschek bringt die Initiative "Region der Lebensretter" offiziell auf den Weg. Für Ersthelferinnen und -helfer gibt es neue Möglichkeiten.

Zeit ist buchstäblich oft lebensrettend. Bei einem Herzstillstand können Minuten oder gar Sekunden darüber entscheiden, ob ein Mensch überlebt. "Oft kommen die Helfer zu spät", sagt Professor Dr. Michael Müller. Der Freiburger Chefarzt hat den Verein Region der Lebensretter gegründet. Ziel ist es, qualifizierten Ersthelfern und -helferinnen, die sich zufällig in der Nähe von Patienten mit einen Herz-Kreislauf-Stillstand befinden, eine möglichst rasche Hilfe zu ermöglichen. Dies geschieht mithilfe einer App. Das neue Alarmierungssystem wird jetzt auch in der heimischen Region eingeführt. Vom bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek wurde es offiziell in Betrieb genommen.

Holetschek war zu diesem Anlass in der Integrierten Leitstelle für Rettungsdienst- und Feuerwehralarmierung Donau-Iller in Krumbach zu Gast. Die Leitstelle betreut in den Kreisen Günzburg, Unterallgäu, Neu-Ulm und in der Stadt Memmingen insgesamt rund 505.000 Menschen. Und für das neue Alarmierungssystem ist die Leitstelle gewissermaßen die Schaltzentrale.

So läuft in Notfällen die Alarmierung über die Lebensretter-App

Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand wird die Leitstelle über die Notrufnummer 112 informiert. Sie kann über die Region-der-Lebensretter-App die dort registrierten Ersthelferinnen und Ersthelfer informieren. Es können gleichzeitig mehrere Helfer verständigt und auch Aufgaben (Hilfe vor Ort oder auch Herbeiholen eines Defibrillators) verteilt werden. Die Helferinnen und Helfer werden zum Einsatzort navigiert. Am Einsatzort startet dann beispielsweise ein Lebensretter mit der Reanimation und wird dabei von einem weiteren Helfer unterstützt. Helfer Nummer drei holt den nächstgelegenen Defibrillator, ein vierter Retter lotst den Rettungsdienst zur Einsatzstelle.

Das neue Lebesretter-Projekt wurde in der Integrierten Leitstelle und Rettungsdienst- und Feuerwehralarmierung offiziell in Betrieb genommen. Rechts der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Foto: Peter Bauer

Für die Region Donau-Iller haben Matthias Funke und Moritz Aberle das System maßgeblich aufgebaut. Aberle hat sich in einer Bachelorarbeit maßgeblich mit der Thematik beschäftigt. Funke arbeitet hauptberuflich in der Leitstelle Allgäu in Kempten. Die Lebensretter-Aktion hat er auf ehrenamtlicher Basis für den Verein organisiert. Notfallsanitäterin Alexandra Mereu berichtet, dass die Arbeiten Ende 2021 begonnen haben. Der Initiative gehören im Bereich Donau-Iller mittlerweile 452 Ersthelferinnen und -helfer an. Sie seien glücklicherweise relativ gleichmäßig über das ganze Donau-Iller-Gebiet verteilt. Die Initiatoren hoffen, bis Jahresende rund 1000 Mitglieder zu gewinnen.

Unter den Mitgliedern, die über die App registriert sind, befinden sich unter anderem Ärzte, Arzthelferinnen, Krankenschwestern, Rettungssanitäter, aber auch viele Angehörige von Feuerwehren. Wichtig ist ein Nachweis über eine regelmäßige Ausbildung im Bereich Erste Hilfe. Interessenten können über die App die entsprechenden Nachweise hochladen, die dann von den Verantwortlichen überprüft werden. Beispielsweise in Urlaubszeiten können sich die Helferinnen und Helfer befristet wieder abmelden.

Gesundheitsminister Holetschek sagt Unterstützung des Freistaats Bayern zu

Reiner Wolf, Leiter der Integrierten Leitstelle, dankte allen Beteiligten, die dieses Projekt auf den Weg gebracht haben. "Region der Lebensretter - allein der Name ist Programm", betonte Minister Holetschek. Der Freistaat werde sich für diese Aktion intensiv einsetzen. Professor Michael Müller blickte auf seine Tätigkeit im Rettungsdienst seit 1989. Technisch habe sich in dieser Zeit vieles verbessert. Aber nach wie vor bestehe das Problem, dass die Helfer immer wieder viel zu spät am Einsatzort seien. Durch die Lebensretterinitiative habe sich dies im Raum Freiburg deutlich verbessert. Müller war sich in seiner Ansprache sicher, dass es auch in der Region Donau-Iller nach rund vier bis acht Wochen erste Erfolgserlebnisse geben werde.

Optimistisch war auch Professor Dr. Bernd W. Böttiger, DRK-Bundesarzt und Vorstandsvorsitzender des Deutschen Rates für Wiederbelebung. Er sprach sich dafür aus, das Thema Wiederbelebung generell tiefer in der Gesellschaft zu verankern, beispielsweise auch in den Schulen.

Die neue Initiative ist auf ihre Weise ein Brückenschlag zwischen der heimischen Region und Freiburg. 2017 wurde der gemeinnützige Verein Region der Lebensretter von Professor Dr. Michael Müller, weiteren führenden Notfall- und Intensivmedizinern, DRK-Verantwortlichen und der Stadt Freiburg gegründet. "Mit dem Ziel, durch ehrenamtliches Engagement von medizinisch geschultem Personal und unter Zuhilfenahme digitaler Technologie dafür zu sorgen, dass bei Patienten mit dem Verdacht auf einen Herz-Kreislauf-Stillstand die überlebenswichtigen Maßnahmen bereits vor Eintreffen des Rettungsdienstes durchgeführt werden", heißt es auf der Internetseite des Vereins. Vorsitzender des Vereins ist Michael Müller.

Hilfe rund um die Uhr, möglichst an jedem Ort und möglichst schnell - das ist das Ziel der neuen Initiative. Die Verantwortlichen sind sich sicher, hier auf einem guten Weg zu sein.