Mit Liebe zum Detail: Tuner zeigen ihre umgebauten Autos in Krumbach

Plus Sehen und gesehen werden: Beim Krumbacher Tuningtreffen stellen viele Autoliebhaber ihre Umbauten zur Schau. Tüfteln bis zur Perfektion ist ihre Leidenschaft.

Von Manuela Rapp

Felgen, Fahrwerk, Folien – diese drei "F" sind, ganz salopp, so etwas wie das A und O, wenn es ums Tuning geht. „Im Endeffekt handelt es sich um die Individualisierung eines Fahrzeugs“, bringt das Ganze Deniz Coban, der Vorsitzende des Krumbacher Vereins Team-Vmax, auf einen kurzen Nenner. Soweit also in Kürze die Theorie. Und die Praxis? Die gab es nun am Wochenende beim mittlerweile zwölften markenoffenen Tuningtreffen des Clubs mit diversen Wettbewerben, Spielen, Ständen und einer Bobbycar-Rennstrecke auf dem Festplatz beim Krumbacher Stadtsaal zu sehen.

Tüfteln bis zur Perfektion: Tuning ein emotionales Hobby

„Die Tuning-Szene, das sind Leute wie Du und Ich“, erzählt der 30-Jährige. Weder Alter noch Herkunft spielten eine Rolle. Generell findet Deniz Coban, müsse man sich einfach nur verstehen, sich sympathisch sein. Tunen kann man im Übrigen ganz unterschiedliche Fahrzeuge, wie der gebürtige Krumbacher, der jetzt in Ichenhausen wohnt, aufzählt: Roller beispielsweise, Strandbuggys, Quads, Go-Carts mit Motorradmotor, Autos und so weiter. Typische Verbrennermotoren eben. Dass beim Fahren auch Emotionen ins Spiel kommen, und zwar bei jedem Modell ganz unterschiedlicher Art, erwähnt der Vorsitzende in diesem Zusammenhang.

