Mit Plane abgedecktes Auto wird in Krumbach zerkratzt

In der Zeit von Montag, 5. August, bis Mittwoch, 21. August ist in Krumbach ein schwarzer BMW durch einen unbekannten Täter zerkratzt worden. Das Fahrzeug stand Polizeiangaben zufolge mit einer Plane bedeckt vor einem Anwesen in der Ringeisenstraße. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905111, melden. (AZ)

