Miteinander und Moneten im Krumbacher Kulturzentrum

Auch in Krumbachs soziokulturellem Zentrum Stückwerk fallen Kosten an. Wie sich das Zentrum finanziert und wie wichtig Spenden sind.

„Wie rechnet sich das eigentlich?“ Diese Frage hören Max Wind und Marc Hettich häufig. Beide sind im Vorstand des Kult e.V., der seit 2021 das soziokulturelle Zentrum Stückwerk in der Luitpoldstraße betreibt.

„Der Kult ist ein gemeinnütziger Verein“, erläutert Schriftführer Max Wind. Als Hauptmieter teile man sich das rund 500 Quadratmeter umfassende Obergeschoss mit einigen Untermietern. „Die Stadt fördert uns mit einem jährlichen Betrag“, fügt Vorstandsvorsitzender Marc Hettich hinzu. Aus diesen Mitteln bezahle der Verein die Kaltmiete für die gemeinnützigen Nutzer. Dazu gehören das Musikcenter Weiß, die Flüchtlingshilfe, das Lokal-Forum und der Kult selbst. Diese Nutzer zahlen an den Kult also nur die Nebenkosten. Einen höheren Mietpreis zahlt als gewerblicher Nutzer der IT-Experte David Maier, der im Stückwerk zwei Büroräume belegt. Das Landratsamt (für Mietcafé und einen Sprachkurs) sowie zahllose andere gewerbliche und private Nutzer mieten das Stückwerk regelmäßig für eine Stundenpauschale. „All diese Einnahmen reichen jedoch alleine nicht, um die Mietkosten zu decken“, berichtet Marc Hettich. Die Förderung der Stadt sei daher sehr willkommen. „Schwierig für unsere Planungssicherheit ist, dass der Stadtrat die Förderung neuerdings jährlich neu beantragt haben möchte.“

Der Verein hat die Räume von einem Krumbacher Unternehmer gemietet. „Unser Vermieter lässt uns sehr viel freie Hand bei der Nutzung der Räume“, freut sich Max Wind. Dieser Umstand trage sehr zum Gesamtkonzept des soziokulturellen Zentrums bei: „Jeder ist willkommen, im Stückwerk eigene Ideen einzubringen“ Auf diese Weise schafft es das Stückwerk-Team, derzeit im Wochentakt ein bis zwei Konzerte, Lesungen, Meet & Eat und viele weitere Programmpunkte zu organisieren. „Außerdem gibt es ein Gemeinschaftsatelier, mehrere Spielegruppen, einen Literaturtreff und einen Ü55-Mädelstreff“, verkündet Marc Hettich. Neu ist ein voll ausgestatteter Proberaum. „Da kann man für kleines Geld stundenweise unkompliziert proben“, ergänzt Vorstandskollege Max Wind. Wer gemütliche Räume für Projekte oder Workshops suche, sei jederzeit Willkommen.

Der Eintritt ist generell frei

Diese Kultur der Offenheit zieht sich auch beim Veranstaltungskonzept durch. „Der Eintritt ist generell frei“, schildert Max Wind. „Wir sammeln mit einem Hut Spenden ein.“ Die Besucher sind dazu angehalten, einen angemessenen Betrag beizusteuern – je nach den eigenen finanziellen Möglichkeiten. „Der erste Reflex ist natürlich immer: Da zahlt ja keiner was“, stellt Marc Hettich fest. Die Realität sähe aber anders aus: „Unsere Gäste sind sehr großzügig.“ Max Wind erklärt: „Mit den Einnahmen bezahlen wir die Künstler und je nach Bedarf auch den Tontechniker.“ Was übrig bleibt, wandere in die Vereinskasse. „Gemeinsam mit den Getränkeumsätzen trägt die Hutsammlung so einen bedeutenden Beitrag zu den Betriebskosten bei.“

Marc Hettich (links) und Max Wind in der inzwischen schon legendären Stückwerk-Küche. Foto: Peter Bauer

Um die Betriebskosten niedrig zu halten, setzt der Verein viel auf Recycling und Do-It-Yourself - auch aus Nachhaltigkeitsgründen. „Die meisten Möbel haben wir gespendet bekommen oder auf eBay erworben“, erläutert Max Wind. Auf über 100 Mitglieder ist der Kult e.V. inzwischen angewachsen. Die steuern nicht nur mit ihren Mitgliedsbeiträgen zur Stückwerk-Finanzierung bei, sondern vor allem auch mit tatkräftigem Einsatz: Von der Thekenschicht über den Getränkeeinkauf, Grafik und Werbung bis hin zu diversen Reparaturen: „Bis auf die Reinigungskräfte arbeiten alle im Stückwerk ehrenamtlich und unentgeltlich“, stellt der Schriftführer klar. Das gelte auch für Marc Hettich und Birgit Baumann. Beide sind hauptberuflich für die Stadt tätig. „Das führt manchmal zu Missverständnissen“, erläutert Marc Hettich. Sowohl Birgit Baumann als auch er arbeiten fürs Stückwerk in ihrer Freizeit und ohne Bezahlung.

Spenden sind eine wichtige Einnahmequelle

Wie bei Vereinen üblich, sind auch Spenden eine wichtige Einnahmequelle. „Wichtige Spenden haben wir von der Sparkasse und von der Bürgerstiftung bekommen“, zeigt sich Marc Hettich dankbar. Aber auch Privatleute zeigen sich häufig großzügig: „Unser Schatzmeister hat in seiner jahrelangen Mitgliedschaft häufiger mit Spenden ausgeholfen.“

Zuletzt durfte sich das Stückwerk über eine Spende in Höhe von 400 Euro von den Rosenmontagswitwen freuen. Am Rosenmontag waren die Damen wieder traditionell mit ihren Krapfen in Geschäften und Firmen in Krumbach unterwegs. Max Wind schon Ideen hat, wofür der Betrag verwendet werden könnte. „Wir brauchen noch weitere Tontechnik“, stellt der Musikpädagoge fest.

„Wir haben ein recht treues Stammpublikum“, freut sich Marc Hettich. „Darunter sind erfreulich viele Fördermitglieder.“ Stückwerk-Freunde also, die sich weniger aktiv einbringen, aber trotzdem vom Konzept sehr überzeugt sind. „Mit einem flexiblen monatlichen Beitrag kann so jeder nach seinen Möglichkeiten die Idee Stückwerk unterstützen“, führt der 46-Jährige aus. Ein Antrag auf Fördermitgliedschaft stehe auf der Webseite www.stueckwerk-krumbach.de bereit. Herzblut und Leidenschaft gibt es im Stückwerk reichlich. Aber auch was die Finanzierung angehe, gilt: „Das Stückwerk ist ein Ort der Gemeinschaft.“ (AZ)