Mittelschule Krumbach entlässt feierlich ihre Absolventen

Abschlussfeiern der neunten und zehnten Klassen gab es an der Mittelschule in Krumbach. Tipps der Rektorin für gute und für schlechte Tage.

Jetzt fanden die beiden Abschlussfeiern der neunten und zehnten Klassen unter dem Motto „Festlicher Ball“ an der Mittelschule in Krumbach statt.

Schon die ersten Schritte in die Aula der Mittelschule Krumbach versetzten die Schüler und Gäste sofort in eine höchst feierliche Stimmung, denn Decke, Wände, Tische und Stühle waren äußerst liebevoll und charmant dekoriert. Schulleiterin Karin Virag begann ihre Ansprache mit dem Lied „An guten Tagen“ von Johannes Oerding. Sie gab den Schülern wichtige Tipps mit auf den Weg, wie man an den anderen, den „schlechten Tagen“, mit Problemen oder einem Riesenberg an Aufgaben zurechtkommen kann.

Bei einem „Ball“ darf selbstverständlich ein klassischer Tanz nicht fehlen. Deshalb hatten einige Schüler der neunten Klassen einen Walzer einstudiert, den sie dem begeisterten Publikum präsentierten.

Poetische Abschlussrede der Krumbacher Mittelschüler

Die Klasse 9cg teilte in einer Art Poetry Slam den Zuschauern mit „was sie noch sagen wollten…“. Darin ließen sie in Reimform all ihre Erlebnisse und Eindrücke der vergangenen Jahre Revue passieren. Kurz vor dem Höhepunkt des Abends – der Zeugnisübergabe – bedankten sich die vier Schüler Florian Stadler, Cynthia Rauscher, Alissa Kinder und Favour Alile aus den neunten Klassen bei ihren Eltern und Lehrkräften für all die Unterstützung, die sie während ihrer Schulzeit erfahren haben.

Den Zehntklässlern riet die Schulleiterin ihre Talente zu nutzen und Neues auszuprobieren, auch wenn man dabei scheitern kann. Im Rückblick sei es oft besser, zu wissen, dass es nicht geklappt hat, als sich zu fragen, was wäre gewesen, wenn …

Aus den zehnten Klassen dankten Lorena Steinbach, Larissa Weilbach, Daniel Ungemach und Jonas Bercher allen Lehrkräften, die sie mit großem Engagement auf die Abschlussprüfungen vorbereitet hatten.

In ihren Grußworten beglückwünschten die beiden Bürgermeister Hubert Fischer und Gerhard Weiß sowie Schulamtsdirektorin Barbara Keppeler die Absolventen und deren Eltern.

In beiden Veranstaltungen wurden die besten Projektarbeiten aus den Bereichen Technik, Soziales und Wirtschaft ausgezeichnet. Sabine Turek von der Raiffeisenbank Schwaben Mitte gab die Themen der Arbeiten bekannt und überreichte jedem Gewinner ein Preisgeld in Höhe von 50 Euro.

Die Schulband der Mittelschule Krumbach, ein Blechbläserensemble sowie die Tanz-AG sorgten für weitere Glanzpunkte des Abends. Musiklehrer Michael Bugajski sang mit den Abschlussschülern die Lieder „Blinding Lights“ und „Einmal um die Welt“.

Die Zeugnisse wurden von Schulleiterin Karin Virag zusammen mit den Klassenleitern Silke Huber (9a), Verena Endres (9b), Quirin Wohllaib (9cg) sowie Claus Brückmann (10am) und Arnold Kraschinski (10bm) übergeben.

Elternbeiratsvorsitzender Jürgen Däxle-Lauer, Rektorin Karin Virag sowie Sabine Turek ehrten die Jahrgangsbesten Flandra Beqiri (9. Jahrgangsstufe) und Dominik Kuen (10. Jahrgangsstufe) mit Gutscheinen und der Schulmedaille.

Zu guter Letzt klangen die beiden Festivitäten jeweils mit einem Lied sowie einem Abschlusstanz aus und die Gäste konnten fröhlich beschwingt ihren Heimweg antreten, während die Abschlussschüler traditionsgemäß verschiedene Krumbacher Restaurants aufsuchten.

Aus dem Mittleren-Reife-Zug der Mittelschule Krumbach wurden verabschiedet:

10am: Jana Baur (Oberegg), Annika Buchberger (Krumbach), David Fäustle (Unterwiesenbach), Maximilian Feueröcker (Edelstetten), Alex Hartmann (Oberwiesenbach), Maria Keller (Waltenhausen), Leon Klement (Krumbach), Adrian Konrad (Nattenhausen), Dominik Kuen (Oberegg), Valeskia Mayer (Wattenweiler), Melanie Pavlovic (Krumbach), Arthur Radionow (Krumbach), Esmael Rahmani (Neuburg a. d. Kammel), Lea Sauerwein (Krumbach), Leonie Schwanbeck (Krumbach), Niklas Steck (Oberbleichen), Lorena Steinbach (Krumbach), Melinda Üncü (Krumbach), Daniel Ungemach (Nattenhausen).

10bm: Ara Ahmand Saman (Krumbach), Meric Akman (Krumbach), Kristiyan Belyaev (Krumbach), Jonas Bercher (Krumbach), Jana Biel (Krumbach), Yasin Dinc (Krumbach), Michael Höld (Deisenhausen), David Holzknecht (Krumbach), Niklas Jenuwein (Oberwiesenbach), Lukas Kiesel (Edelstetten), Fiona Kratky (Niederraunau), Ilian Neutatz (Krumbach), Rama Saleh (Krumbach), Rana Saleh (Krumbach), Leonie Scheppach (Edelstetten), Lea Schrötter (Niederraunau), Isadora Wagner (Krumbach), Jana Wagner (Unterwiesenbach), Larissa Weilbach (Oberegg), Justin Würfel (Waltenhausen).