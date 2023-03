Krumbach

Mittelschwabenschau Ende September: Werbegemeinschaft plant KRU 2023

Plus Von 30. September bis 3. Oktober wird in Krumbach wieder die Mittelschwabenschau stattfinden. Die Vielfalt der Geschäfte in Krumbachs Innenstadt gilt als beispielhaft.

Die Vorbereitungen auf die vom 30. September bis 3. Oktober stattfindende Gewerbeschau KRU 2023 sind bereits voll im Gange. Beibehalten wird der vierjährige Rhythmus, die viertägige Dauer, die Beschränkung der Aussteller auf heimische Firmen und für die Besucher und Besucherinnen von Bedeutung, der freie Eintritt. Trotzdem gibt es einige Neuerungen: Die Öffnungszeiten sind von 10 bis 17 Uhr, zwei erweiterte Großzelte nahe des Amtes für ländliche Entwicklung, nur das Veranstaltungszelt auf dem Parkplatz südlich des Stadtsaals und dadurch einen vergrößerten Außenbereich, was von mehreren Firmen gewünscht wird. Diese Fakten erfuhren die Mitglieder der Werbegemeinschaft Krumbach bei ihrer Generalversammlung von Hans-Peter Ziegler, dem Vorsitzenden des Gewerbe- und Handelsvereins (GHV), unter dessen Obhut die Ausstellung ausgerichtet und organisiert wird.

