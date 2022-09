MN-Umfrage: Verstehen Sie die Briten?

Plus Was Passanten von den Berichten über die Queen und ihren Nachfolger Charles III. halten.

Die Queen ist vor einer Woche gestorben, nun wurde ihr ältester Sohn Charles König. Die befragten Passantinnen und Passanten in der Krumbacher Innenstadt finden, dass es kein Thema ist, das für Deutschland wichtig ist. Manche informieren sich aber trotzdem gerne im Fernsehen über die königliche Familie. Andere sind der Meinung, dass Charles sich weiter für die Umwelt einsetzt und sogar einen gewissen Einfluss auf die Politik habe.