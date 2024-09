Die Motorhaube eines Pkws in der Krumbacher Bahnhofstraße wurde zwischen dem Montag, 2. September und Montag, 9. September zerkratzt. Wobei laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstanden ist. Personen, die etwas gesehen haben, erreichen die Polizei in Krumbach unter 08282/9050. (AZ)