Musikalische Reise in die Natur

Was die jungen Musikerinnen und Musiker des Musikinstituts Kolb und der SKG in der Aula des Gymnasiums zeigten, war eine eindrucksvolle Reise durch Klangwelten, Gefühle und Fantasie. Rund 40 Schülerinnen und Schüler präsentierten unter dem Motto „Klang der Natur – Konzert der Kontraste und Emotionen“ ein ebenso ambitioniertes wie berührendes Programm. Schon die Begrüßung von Leiterin Silvia Kolb machte klar: Musik ist Ausdruck von Mut, Teamwork und Freude – und genau das wurde spürbar. Den Auftakt machte Händels „Wassermusik“, frisch interpretiert vom Blechbläsertrio Hannah Kopp, Dominik Nzirorera und Patrick Wörz. Danach entfachte Jakob Ziemek (11) mit „Feuer“ einen musikalischen Funkenflug, gefolgt von einem temperamentvollen Capriccio mit Silvia Kolb. Emotionaler Höhepunkt: Josephine Strauß mit Yirumas „The River Flows in You“.

Es folgte eine musikalische Weltreise mit dem mystischen „Hijo de la luna“ (Anna und Ida Losher), „Les Lunes de Cuzco“ (Viola Ruf) und „Infinity of Love“ (Asja Masic). Disney-Klänge wie „Can You Feel the Love Tonight“, „Under the Sea“ oder „Skyfall“ sorgten für vertraute Melodien, jazzig interpretiert auch bei „I Wanna Be Like You“. Maritime Stimmung brachten „The Wellerman“ und „Fluch der Karibik“, bevor Eva Hubl mit „Colors of the Wind“ ein eindrucksvolles Plädoyer für Naturverbundenheit setzte. Ida Losher ließ in „Hummeln im Wind“ die Musik tanzen. Das Blechbläserensemble „Slapstick“ zeigte: Musik kann auch witzig sein. Weitere Höhepunkte: Einaudis „Experience“, Burgmüllers „Gewitter“, Chopins „Regentropfenprelude“ und ein zartes Schneestück von Flöte und Klavier. Zum Abschluss überzeugten Agnes Schwarzmann mit Ibert, Leon Dempf mit Liszt und Hannah Mayer mit Saint-Saëns. Das augenzwinkernde Finale: „Come Back Liza“ – von fünf Pianistinnen gleichzeitig, jeder nur mit einer Hand gespielt. Großer Applaus für ein Konzert, das mehr war als ein Schülerauftritt – ein starkes Plädoyer für die Kraft der Musik.

