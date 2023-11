Musiker Robert Sölva aus Kaltern ist gestorben

Sölva war ein wichtiger Akteur in der Freundschaft der Bürgerkapelle Kaltern/Südtirol mit dem Musikverein Krumbach.

Der Musikverein Krumbach trauert um den langjährigen Obmann der Bürgerkapelle Kaltern/Südtirol und Ehrenmitglied des Musikvereins Krumbach Robert Sölva aus Kaltern – der diese Woche im Alter von 85 Jahren überraschend verstorben ist. Seit über 65 Jahren besteht die Freundschaft zwischen dem Musikverein Krumbach und der Bürgerkapelle Kaltern aus Südtirol. Mit tragende Säule dieser langjährigen Verbundenheit war Robert Sölva, der für die großen Verdienste und sein unbezahlbares Engagement für diese internationale Verbindung 2016 zum Ehrenmitglied des Musikvereins ernannt wurde.

Robert Sölva kam 1957 bei der Gründung dieser Freundschaft als Jungmusiker erstmals nach Krumbach. Auch in diesem Jubiläumsjahr war Sölva im Mai dieses Jahres noch mit der Bürgerkapelle zu Besuch in Krumbach, wo er u.a. auch seine freundschaftlichen Bande mit dem Ehrenmitglied des Musikvereins Peter Dworak austauschte. Dworak bezeichnet den Verstorbenen als vorbildlichen liebenswerten und großartigen Menschen. Überhaupt ließ es sich Sölva nicht nehmen, den Kontakt in seine „zweite Heimat Krumbach“ wie er immer wieder betonte, zu Konzerten, Festwochen und auch mal ganz privat nicht abreißen zu lassen: Diese Besuche waren ihm wichtig! Mit großer Freude nahm Robert Sölva noch Ende September am gemeinschaftlichen Treffen und am Auftritt des Musikvereins auf dem Kalterer Marktplatz teil und ließ es sich auch nicht nehmen, sich beim Kameradschaftsabend mit dem Vorstand des Musikvereins Tobias Ehrmann, Ehrenmitglied Monika Brandner und Ehrenvorstand Josef Jäger und den jungen Musikerinnen und Musikern über so manche Anekdote aus all den Jahren zu amüsieren.

Robert Sölva war auch in seiner Heimatgemeinde Kaltern eine große Persönlichkeit: Neben seiner Liebe zur Bürgerkapelle, engagierte sich Sölva auch in den verschiedensten Vereinen und war aus als Fremdenführer für die Gemeinde tätig: Für all das Geleistete erhielt Sölva die Ehrennadel der Marktgemeinde Kaltern.