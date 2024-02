Krumbach

Musikgenuss mit VocalCrash und Seitenblicke im Stadtsaal Krumbach

Plus Unplugged spielten die Gruppen VocalCrash und Seitenblicke am Samstagabend. Für die Zuhörer im Stadtsaal Krumbach war es eine wunderbare musikalische Reise.

Von Sven Riep

Die geradezu ungezügelte Begeisterung von VocalCrash am Singen, nahm das Publikum vom ersten Ton an im ausverkauften Krumbacher Stadtsaal mit und führte sie in eine Welt voll klanglicher Harmonie und Leichtigkeit beim Konzert am Samstagabend. Die Gruppe verstand es, Jung und Alt mit ihrem musikalischen Repertoire anzusprechen und zu verzaubern.

Lieder wie "A Moment Like This" ( Kelly Clarkson ), "Don't Stop Me Now" (Queen ), "Halt mich" (Herbert Grönemeyer ), "Stand by Me" (Ben E. King ) ließen keine Langeweile aufkommen und verleiteten viele im Publikum mitzuwippen und zu klatschen. Die Liedauswahl von VocalCrash war in sich stimmig und ausgewogen, als ob man geahnt hätte, was das Publikum an diesem Abend hören wollte.

