Mutig helfen lernen

Der AWO-Kreisverband Krumbach hat in den Sommerferien einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder veranstaltet. 24 Mädchen und Jungen lernten gemeinsam mit den beiden neuen Krumbacher Kinderärzten, Dr. med. Susanne Nusser und Dr. med. Stephan Schwarz, wie man in Notfällen richtig reagiert. Vom Pflasterkleben über das Anlegen von Verbänden und die stabile Seitenlage bis hin zu grundlegenden Reanimationsmaßnahmen vermittelten die Kinderärzte altersgerecht die wichtigsten Handgriffe der Ersten Hilfe. „Unser Ziel ist, dass Kinder keine Angst haben und in einer Notlage handlungsfähig sind“, betonen Dr. Nusser und Dr. Schwarz. „Schon ein richtig abgesetzter Notruf kann Leben retten: Unter 112 (Integrierte Leitstelle für Rettungsdienst und Feuerwehr) oder 110 (Einsatzzentrale der Polizei) geben geschulte Mitarbeitende klare Anweisungen und begleiten Schritt für Schritt am Telefon.“ Mit viel neuem Wissen - und spürbar gestärktem Selbstvertrauen nach dem Motto „Ich kann helfen!“ – gingen die Kinder am Abend nach Hause.

