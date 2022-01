Nach Auflösung des Vereins: Es geht wieder los im Krumbacher Jugendzentrum

Demnächst gründet eine Gruppe Jugendlicher einen neuen Jugendzentrum-Verein. Die neun Vorstände im Alter zwischen 16 und 18 haben einiges vor.

"Wir nehmen das selbst in die Hand", sind sich Marlon Sternitzky und Johanna Egner einig. Sie sind Teil einer Gruppe Jugendlicher, die das Jugendzentrum in der Hans-Lingl-Straße wiederbeleben wollen. Zu diesem Zweck möchte das neunköpfige Team den zuletzt aufgelösten JuZe-Verein neu gründen.

Neben Johanna und Marlon, beide 17 Jahre alt, bringen sich Leon Baumgärtner (17), Berkan Yildirim (17), Emil Ehrmann (17), Emma Fißl (16), Jonathan Leopold (18), Maxi Jakob (16) und Noah Volk (17) aktiv ein. Wer die Familiennamen studiert, bemerkt vielleicht, dass auch das eine oder andere Elternteil in Krumbach für ehrenamtliches Engagement bekannt ist. "Unsere Eltern waren früher auch im JuZe", sagt Marlon und grinst. Im Vorstand sind die Jungs mit sieben zu zwei deutlich in der Mehrzahl. Bei den etwa 20 bis 30 potentiellen Vereinsmitgliedern ist das anders: "Da sind eher die Mädchen in der Mehrheit", verrät Johanna. Das Klientel ist bunt gemischt: Schüler vom Simpert-Kraemer-Gymnasium treffen auf Fachober- und Realschüler.

Einen Anknüpfungspunkt unter anderem für Mittelschüler sieht Jugendpflegerin Melissa Niedermair durch eine willkommene Synergie: "Das Jugendcafe soll ebenfalls in den JuZe-Räumen unterkommen." Das gefällt auch Johanna – nicht nur, weil die Möbel aus dem JuCa mit ins JuZe umziehen: "Wenn die aus dem JuCa-Alter rauswachsen, kommen die dann möglicherweise zu uns." Marlon erkennt eine weitere Chance: "Vielleicht können wir ja einen Getränkeausschank anbieten." Schließlich sei am Skatepark beim Jugendzentrum immer was los.

Das Krumbacher Jugendcafé soll ins Jugendzentrum ziehen

Auch Sebastian Kaida – der Jugendbeauftragte im Stadtrat – zeigt sich begeistert von den neuen Vorstands-Anwärtern: "Das Team wirkt sehr motiviert, etwas Nachhaltiges auf die Beine zu stellen." Er sieht das JuZe als einen Gewinn für die städtische Jugendarbeit und als Anlaufstelle für junge Menschen, die sich entfalten und weiterentwickeln wollen. Der Krumbacher hofft, dass durch das neue Engagement im Stadtrat das Bewusstsein für die Belange der Jugend wächst. Im Moment werden die Aktivitäten noch durch Corona zurückgehalten. "Aber ich habe die Hoffnung, dass sich das bald ändern könnte."

Diese Jugendlichen stellen sich bald der Vorstandswahl von links nach rechts: Berkan Yildirim, Noah Volk, Johanna Egner, Marlon Sternitzky, Emma Fißl, Emil Ehrmann, Leon Baumgärtner und Maxi Jakob. Auf dem Bild fehlt Jonathan Leopold. Foto: Sammlung Baumgärtne

Was haben die Jugendlichen geplant, wenn es so richtig losgehen kann? Das Team hat viele Ideen: Die musikbegeisterten Jugendlichen möchten Konzerte anbieten. "Wir wollen die Band-Unterschriftensammlung an der Wand erweitern", wünscht sich Marlon. Auch eine Fortsetzung der früher regelmäßig stattfindenden Inklusionskonzerte "Social Rockin" sei vorstellbar. Angedacht seien außerdem verschiedene Workshops. "Das erste Mal war ich als Kind bei einem Mal-Workshop im JuZe", erinnert sich der künftige Vorstand. Johanna erklärt, dass das Team auch jenseits von Veranstaltungen aktiv werden möchte. "Wir würden das JuZe gerne umgestalten und zum Beispiel die Terrasse neu herrichten."

Lesen Sie dazu auch

Das junge Alter des neuen Krumbacher Vorstands kann ein Vorteil sein

Unterstützung hat den Jugendlichen auch Tino Baumann zugesagt. Der Krumbacher Künstler war selbst lange JuZe-Vorstand und hat viel Zeit und Herzblut investiert. "Ich erkenne im Tatendrang der neuen Vorstände unsere Gruppe von damals wieder", sagt er. Eine weitere Gemeinsamkeit mit den JuZe-Urgesteinen: "Wir sind alle untereinander befreundet", sagt Johanna. Tino Baumann stellt aber auch einen interessanten Unterschied fest: "Wir waren damals etwas älter." Dass die künftigen Vorstände jünger sind, sieht er als Vorteil: "Die sind noch eine Weile in Krumbach in der Schule und haben so Zeit, etwas aufzubauen." Wichtig sei, den Jugendlichen die nötigen Freiräume zu geben, um sich auszutesten. Der Künstler hat – wie einige andere ehemalige JuZe-Vorstände – seine eigenen Aktivitäten ins soziokulturelle Zentrum Stückwerk des Kult e. V. verlegt. "Da gibt es sicher Gelegenheiten zur Kooperation."

An manchen Stellen können die neuen Vorstände diese Unterstützung brauchen. Bei der Überarbeitung der in die Jahre gekommenen Satzung etwa. Hier hilft Jugendpflegerin Melissa Niedermair. "Wir sind sehr dankbar für ihre tatkräftige Hilfe", sagt Marlon. Viele Formalitäten seien zu erledigen. "Beispielsweise müssen wir ein neues Bankkonto einrichten", sagt Johanna. Ein wichtiger formaler Akt ist die Gründungsversammlung des gemeinnützigen Vereins. Marlon begründet, warum diese noch nicht stattfinden konnte: "Die Corona-Bestimmungen haben uns bislang zurückgehalten." Inzwischen ist aber absehbar: Im Lauf des kommenden Monats treffen sich die Mitglieder, um einen neuen JuZe-Vorstand zu wählen. "Als Schriftführer hat sich Noah Volk bereits bewährt, den Kassenwart-Posten übernimmt Leon Baumgärtner", verrät Marlon, der selbst als erster Vorsitzender kandidieren wird. Für das Frühjahr sind dann die ersten Aktivitäten vorgesehen. Das JuZe sieht spannenden Zeiten entgegen.