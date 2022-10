Krumbach

Nach Brand in der Unterkunft leben die Geflüchteten vorerst im Hotel

Am späten Sonntagabend ist ein Feuer im Keller einer Gemeinschaftsunterkunft ausgebrochen. Von außen war der Brand relativ schnell gelöscht. Die Unterkunft ist vorerst nicht bewohnbar.

Plus Zwei Tage nach dem Brand einer Asylbewerberunterkunft in Krumbach können die Bewohner noch nicht zurück in das Haus. Der Rauch beschädigte die Wohnbereiche.

Von Sophia Huber

Nach einem Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft im Krumbacher Stadtgebiet am Sonntagabend laufen die Ermittlungen zur genauen Brandursache. Gegen 21.10 Uhr soll dort laut den Polizeibeamtinnen und -beamten ein Feuer im Keller des Wohnhauses ausgebrochen sein. Die Flammen wurden schnell von den verständigten Feuerwehren gelöscht, sodass es sich nicht weiter ausbreiten konnte.

