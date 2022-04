Krumbach

10:20 Uhr

Nach dem Einkauf in Krumbach war eine Delle am Auto

Ein rotes Auto fährt in der Michael-Faist-Straße in Krumbach ein parkendes Fahrzeug an. Wegen Unfallflucht ermittelt nun die Polizei.

Am Mittwoch, 6. April, in der Zeit zwischen 16.50 und 17.10 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes in der Michael-Faist-Straße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das berichtet die Krumbacher Polizei. Die 46-jährige Geschädigte hatte dort ihren schwarzen BMW geparkt. Rote Lackrückstände an Delle nach Parkunfall in Krumbach Als sie zu diesem zurückkehrte, stand neben ihr ein roter Pkw. Am Folgetag erkannte die Geschädigte eine Delle mit roten Lackanhaftungen an der Beifahrertüre und erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Krumbach. Der Schaden wurde vermutlich durch das Anschlagen einer Türkante verursacht. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/ 905-111 melden. (AZ)

Themen folgen