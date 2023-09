Nach einem Streit auf der Krumbacher Festwoche ist das Auto zerkratzt

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung: Unbekannte zerkratzten mutmaßlich nach einem Streit auf der Krumbacher Festwoche ein Auto.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein 48-Jähriger gemeldet, dass der in der Garage geparkte Pkw seiner Mutter verkratzt wurde. Zuvor hatte er laut Polizeibericht wohl auf dem Krumbacher Volksfest eine verbale Auseinandersetzung mit einer Gruppe Jugendlicher. Als er sich später auf den Nachhauseweg machte, konnte er zwei Personen aus dieser Gruppe in seiner Garage stehen sehen. Nach Ansprache verließen die beiden Männer die Garage und entfernten sich in unbekannte Richtung. Erst nachdem die Männer gegangen waren, stellte er die Kratzspuren am Pkw seiner Mutter fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der oben genannten Personengruppe machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)